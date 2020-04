Final Fantasy 7 Remake, da Cloud a Sephiroth: vi presentiamo in video il leggendario cast!

Per trasformare un videogioco in un capolavoro indimenticabile è necessario che molti elementi si manifestino ad un livello di eccellenza tale da rendere l'esperienza magica e indimentabile.

Nel caso di Final Fantasy VII, tra le componenti in grado di contribuire alla trasformazione del JRPG in un classico senza tempo non può non essere citato il suo leggendario cast di protagonisti. Ancora oggi, molti tra questi popolano a pieno titolo le classifiche dei personaggi più amati della serie Final Fantasy redatte dai videogiocatori di tutto il mondo. Ora, a distanza di oltre vent'anni, Cloud Strife, Tifa Lockhart, Aerith Gainsborough, Barrett Wallace e, ovviamente, anche il feroce Sephiroth sono pronti a fare ritorno sulla scena videoludica con Final Fantasy 7 Remake.

In attesa che il calendario scorra rapidamente sino al prossimo venerdì 10 aprile, la Redazione di Everyeye vi accompagna, con un video dedicato, alla scoperta delle principali personalità che animeranno il viaggio dei giocatori attraverso le strade di Midgar. Come da tradizione, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, segnaliamo la recente pubblicazione da parte di Square Enix del terzo episodio di Final Fantasy 7 Remake Inside, video documentario dedicato al gioco in arrivo su PlayStation 4.