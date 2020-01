Final Fantasy 7 Remake: il codice leak della Demo PS4 contiene spoiler sul gioco finale

La notizia del leak della Demo di Final Fantasy 7 Remake ha fatto il giro del mondo, e con essa i relativi video gameplay. L'analisi minuziosa dei dati contenuti nella demo PS4 rivelerebbe, oltretutto, degli importanti spoiler sul gioco finale, atteso al lancio per il 3 marzo del 2020 in esclusiva sulla console Sony.

Gli oltre 30 minuti di scene di gioco immortalati nei filmati emersi in rete (e tuttora fruibili liberamente su YouTube) hanno infatti spinto diversi appassionati a studiare nel dettaglio gli spezzoni di gameplay per andare a caccia di indizi su ciò che ci attende in coincidenza dell'uscita del kolossal ruolistico di Square Enix.

Studiando attentamente i trailer di gioco della Demo di FF7 Remake, sulla cui autenticità non sembrerebbe esserci alcun dubbio, la community ha così scoperto degli elementi inediti che spaziano dalla rivisitazione estetica (e non solo) dei personaggi già noti all'aggiunta di ambientazioni completamente inedite: sempre grazie al leak della versione dimostrativa del "nuovo" Final Fantasy 7 ci vengono offerte delle anticipazioni sulle battaglie con i boss (soprattutto con quello finale) e sulla colonna sonora.

Il codice trafugato della Demo contiene anche tantissimi indizi sulla storia, su cui però preferiamo glissare per non mostrare il fianco agli spoiler. In attesa di ricevere un chiarimento da parte di Square Enix, vi rimandiamo a questo approfondimento sulle abilità speciali di Shiva.