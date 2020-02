Final Fantasy 7 Remake: codici per temi ed oggetti in-game con i dolci Ferrero negli USA

Square Enix ed il colosso Ferrero hanno annunciato una partnership (valida solo per il mercato americano) legata a Final Fantasy VII Remake, che vedrà l'azienda italiana distribuire alcuni prodotti selezionati a tema FF7 con codici da riscattare in-game.

Si tratta di un'accordo importante per legare il marchio Ferrero a quello dei videogiochi, dal 3 marzo e fino al mese di maggio le confezioni promozionali di barrette Butterfinger, Baby Ruth o Crunch offriranno cidici da riscattare per ottenere un tema dinamo per PlayStation 4 con protagonista Tifa e codici per ottenere armature e altri oggetti estetici e potenziamenti in-game per Final Fantasy 7.

E' bene chiarire come la promozione sia legata solamente al mercato americano, gestita da Square Enix USA e dalla divisione a stelle e strisce di Ferrero, non sappiamo se la partnership verrà estesa ad altri paesi del mondo, in particolare in Italia dove Ferrero ha (per ovvi motivi) una quota di mercato piuttosto significativa per quanto riguarda il settore dei dolciumi e della cioccolata.

Non è la prima volta che assistiamo a campagne promozionali di questo tipo, in passato Red Bull e Activision hanno collaborato per offrire ricompense in-game per Destiny e sembrano essere sempre di più i produttori alimentari interessati ad entrare nel mercato dei videogiochi con sponsorizzazioni e campagne marketing.