Final Fantasy 7 Remake, com'è nata Shiva? Dallo storyboard alla versione finale in video

Square Enix riempe un periodo storicamente avaro di annuncio con un gradito approfondimento sulla realizzazione di Final Fantasy 7 Remake, che in tempi recenti è approdato su PC con Intergrade, l'edizione più completa del gioco (finora).

Per le festività natalizie la casa giapponese ci ha regalato un approfondimento sulla creazione di Shiva, storica e glaciale invocazione di Final Fantasy apparsa anche nel remake del settimo capitolo, e della sua scena d'ingresso. La clip condivisa sui canali social comincia mettendo fianco a fianco lo storyboard disegnato e il concept del prototipo, terminando poi con la scena definitiva tratta dal prodotto finale. Potete guardare anche voi il breve filmato dirigendovi in calce a questa notizia: qual è la vostra invocazione preferita di Final Fantasy 7 Remake?

Il gioco, ricordiamo, dopo un lungo periodo di esclusività per le piattaforme di casa PlayStation è approdato anche su PC in esclusiva per Epic Games Store in versione Intergrade, non mancando di generare diverse polemiche dapprima per il prezzo (79,99 euro giudicati eccessivi) e per la pessima realizzazione del porting PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Contestualmente all'arrivo su Personal Computer, Square Enix ha messo a disposizione l'update a Intergrade agli abbonati Plus che avevano scaricato gratis il gioco base a marzo.