Final Fantasy 7 Remake, combattimenti e azione nel nuovo video Square Enix!

A poco più di una settimana di distanza dall'approdo su PlayStation 4, Final Fantasy 7 Remake torna a mostrarsi al pubblico in un interessante video approfondimento.

Dedicato interamente all'azione adrenalinica e ai combattimenti che attendono i giocatori all'interno della rivisitazione del JRPG, il filmato rappresenta il terzo appuntamento con Final Fantasy 7 Remake Inside, un video documentario firmato Square Enix. Il filmato, oltre ad alcune sequenze di gameplay, include interessanti interviste a:

Yoshinori Kitase (Producer);

Teruki Endo (Battle Director);

Naoki Hamaguchi (Co-Director – Game Design/Programming);

Kosuke Sakane (Lead Battle Designer);

Tomotaka Shiroichi (Lead Battle Designer);

Il team racconta il dietro le quinte che ha portato la software house a plasmare un nuovo approccio al combat system del titolo, andando a modificare e a evolvere il sistema a turni che caratterizza il gioco originale. Come per i casi precedenti, trovate il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news: vi rammentiamo di abilitare la funzione sottotitoli, poiché questi ultimi sono disponibili anche in lingua italiana. Buona visione!



Rammentiamo ai giocatori in attesa di una copia fisica del JRPG che Square Enix ha annunciato di aver anticipato le spedizioni di Final Fantasy 7 Remake in Europa, nel tentativo di compensare eventuali ritardi connessi alle normative di contenimento del Coroavirus attualmente in vigore in molti Paesi, Italia inclusa. Per quanto riguarda la versione digitale, la data di uscita resta fissata per il 10 aprile 2020, ma diversi utenti hanno segnalato la possibilità di procedere fin d'ora al pre-load di Final Fantasy 7 Remake da PlayStation Store.