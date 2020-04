Final Fantasy 7 Remake: come accumulare velocemente Gil, la valuta di gioco

Nel corso dell'avventura di Final Fantasy 7 Remake potreste aver bisogno di acquistare qualche oggetto curativo extra o volere disperatamente una delle armi e degli accessori in vendita presso i mercanti. Per questo motivo è bene avere sempre un bel po' di Gil nelle tasche, così da non dover mai rinunciare a nulla.

Esistono svariati modi per accumulare denaro in Final Fantasy 7 Remake e il più semplice è sicuramente quello di portare a termine tutti gli incarichi secondari, ovvero quelli contrassegnati da un simbolo verde sulla mappa. Per aumentare il numero di Gil accumulati vi suggeriamo anche di non evitare mai alcuno scontro e, nel caso doveste imbattervi in un gruppo di nemici durante una fase d'esplorazione, non esitate a dargli una bella lezione per racimolare un po' di denaro extra. Se nemmeno in questo modo riuscite ad accumulare abbastanza Gil e volete darvi a vere e proprie sessioni di farming, allora non possiamo che suggerirvi di raggiungere il Capitolo 4 e completare più e più volte l'area d'addestramento situata nei pressi del distributore automatico poco prima dell'ingresso alla base. Distruggendo tutte le sentinelle robot ad ogni giro otterrete anche 100 Gil extra che fanno sempre comodo. Nelle fasi avanzate del gioco, più precisamente al Capitolo 14, potete anche darvi al farming nel Colosseo, le cui sfide possono essere ripetute all'infinito. Per incrementare il numero di Gil ottenuti in questo modo vi suggeriamo anche di vendere tutte le ricompense ricevute in premio, così da ricavarne denaro extra.

