Final Fantasy 7 Remake: come apprendere tutte le Tecniche dei Nemici

Dopo avervi mostrato come ottenere le materia di invocazione, in questa mini-guida di Final Fantasy 7 Remake vi spieghiamo dove trovare e come apprendere tutte le tecniche dei nemici, aiutandovi a sbloccare il trofeo Maestria eclettica.

Per apprendere le tecniche dei nemici in Final Fantasy 7 Remake, per prima cosa dovete comprare ed equipaggiare la materia delle tecniche dei nemici, che potrete acquistare da Chadley tra il Capitolo 13 e il Capitolo 14 dopo aver completato il suo dossier di ricerca numero 16. Come potete vedere al minuto 0:23 del video riportato in cima, la materia delle tecniche dei nemici può essere acquistata da Chadley al prezzo di 100 guil. Se siete a corto di finanze, non dimenticate di leggere la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare guil velocemente.

A questo punto sarete in grado di sbloccare e imparare tutte le tecniche dei nemici. Vediamo come fare.

Come imparare Sifone Spirituale

La tecnica Sifone Spirituale si apprende dopo aver sconfitto Phantom, alla fine della side-quest "Bambini scomparsi" del Capitolo 14. Se avete bisogno di un riferimento visivo per vedere come completare questa missione, potete guardare il filmato a partire dal minuto 0:32.

Come imparare Autodistruzione

La tecnica Autodistruzione si può imparare da uno Smogger. Come mostrato nel video a partire dal minuto 1:52, questo nemico può essere incontrato a nord-est del Settore 5 dei Bassifondi, nell'area della mappa denominata Montagna d'Acciaio.

Come imparare Aura Algida

Per imparare questa tecnica dovrete affrontare e sconfiggere un Drago Ceruleo. Vi imbatterete in questo nemico poco dopo l'inizio del Capitolo 15, al terzo piano della seconda torre di distillazione, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 2:23.

Come imparare Alitosi

Infine, la quarta e ultima tecnica può essere appresa sconfiggendo un Molboro. Questo nemico può essere affrontato solo al livello di difficoltà Difficile nei combattimenti del simulatore VR, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 2:48. Per questa ragione, la tecnica Alitosi può essere appresa solo a Difficile e non è disponibile negli altri livelli di difficoltà (Normale, Facile, Classico).