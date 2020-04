Final Fantasy 7 Remake: come aprire i Cancelli con i Draghi

Durante l'avventura di Final Fantasy 7 Remake vi capiterà di imbattervi in alcuni cancelli chiusi, tutti caratterizzati dalla presenza di uno stemma rosso con dei draghi raffigurati al loro interno. Come si aprono questi cancelli? Ve lo spieghiamo di seguito.

Ci sono in tutto quattro cancelli di questo tipo, e vi imbatterete in essi dal Capitolo 8 al Capitolo 10 della campagna di Final Fantasy 7 Remake.

I quattro cancelli chiusi in questione sono i seguenti:

1 cancello nel Settore 5 , nei pressi della Città Sotterranea

, nei pressi della Città Sotterranea 1 cancello presso la Superstrada Collassata

2 cancelli presso le Fogne

Ciascuno di questi quattro cancelli sarà chiuso, e all'inizio non sarete in grado di aprirli. Cosa bisogna fare per sbloccarli? Cosa custodiscono dietro le loro sbarre? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come aprire i Cancelli con i Draghi

Non sarete in grado di aprire questi cancelli fino al Capitolo 14 della campagna di Final Fantasy 7 Remake.

Una volta arrivati al Capitolo 14, iniziate le missioni "Bandito Maschiaccio" e "Il nascondiglio segreto di Corneo". Per avviare la prima dovete parlare con Johnny nei pressi della stazione del Settore 5, mentre per avviare la seconda è necessario parlare con Damon nella zona nord della Città Sotterranea.

Le due missioni vi porteranno poi da Kyrie nella Chiesa del Settore 5. È proprio interagendo con questo NPC che otterrete la Chiave della Cassaforte di Corneo, chiave con la quale è possibile aprire tutti i cancelli con i draghi.

Dietro i cancelli in questione sono custoditi i tesori di Corneo che è possibile ottenere completando la relativa quest che richiede di recuperarli. Voi ci siete già arrivati?

A proposito di missioni di ricerca di Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come trovare i gatti nella missione Amici Scomparsi.