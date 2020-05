Final Fantasy 7 Remake: come sono cambiati i personaggi rispetto all'originale?

Riportando l'iconico JRPG sul mercato a tantissimi anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, Final Fantasy 7 Remake ha infranto record di vendita, offrendo ai giocatori un modo per tornare ad immergersi tra le strade di Midgar.

Nel corso di una recente intervista, Yoshinori Kitase e Naoki Hamaguchi, rispettivamente Producer e Co-Director del gioco, hanno discusso di diversi aspetti, tra le quali le personalità del vasto e variegato cast di personaggi che animano le vicende di Final Fantasy 7 Remake.

Secondo quanto riferito da Kitase, il team di Square Enix ha voluto conservare i tratti caratteriali essenziali di Cloud e compagni, ma sono state aggiunte diverse sfumature, volte per lo più a riflettere "i cambiamenti nelle condizioni sociali del mondo reale nel corso degli ultimi 23 anni". "Un esempio - prosegue - potrebbe essere il modo in cui Barrett e i membri di Avalanche ora vivono con difficoltà le proprie decisioni e talvolta dubitano della rettitudine delle proprie azioni contro la Shinra, realizzando che dopo tutto potrebbero non trovarsi dalla parte della giustizia".



Arricchito di diversi elementi narrativi, il gioco ha generato un'ampia discussione all'interno della community di appassionati, che si chiedono quali saranno le possibili conseguenze del finale di Final Fantasy 7 Remake sui prossimi capitoli del progetto di rifacimento condotto da Square Enix.