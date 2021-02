Final Fantasy 7 Remake: come funziona l'aggiornamento gratis da PS4 a PS5?

Durante lo State of Play Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5, confermando al tempo stesso la possibilità per i possessori del gioco su PS4 di ottenere l'aggiornamento gratis alla versione next-gen. Ma come funziona esattamente?

Nel comunicato stampa diffuso dal publisher leggiamo che "se hai già la versione fisica o digitale di Final Fantasy VII Remake per PS4 puoi scaricare l'aggiornamento gratuito per PS5. Questo aggiornamento non include il nuovo episodio Yuffie. Il contenuto può essere acquistato separatamente. Se hai acquistato la versione fisica di Final Fantasy VII Remake per PS4 e possiedi una PlayStation 5 digitale senza lettore allora non potrai scaricare l'aggiornamento."

L'aggiornamento riguarda unicamente i contenuti tecnici (a tal proposito, ecco quali sono le differenze tra Final Fantasy 7 Remake per PS4 e PS5) tra i quali figurano le due modalità Grafica e Performance, il pieno supporto per il DualSense e il Photo Mode mentre Episodio Yuffie non farà parte dell'upgrade.

Episodio Yuffie è incluso in Final Fantasy 7 Remake per PS5 sia nel caso decidiate di acquistare l'edizione Standard (79.99 euro) o la Digital Deluxe Edition (99.99 euro), questa include in aggiunta al gioco e ad episodio Yuffie anche un artbook digitale e la mini colonna sonora.