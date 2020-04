Final Fantasy 7 Remake: come infliggere Bonus Danno a 200% e 300%

In Final Fantasy 7 Remake è possibile infliggere più danni ai nemici grazie ai bonus danno contro i nemici stremati. Di seguito vi spieghiamo come portare questo bonus al 200% e al 300%.

Ottenere il bonus danno del 200% sarà necessario per completare il Fascicolo 12 di Chadley. Spingersi fino al bonus danno del 300%, invece, vi permetterà di sbloccare il trofeo Maestria stremante.

Se vi state domandando cosa bisogna fare per incrementare i bonus danno del 200% e del 300% in Final Fantasy 7: Remake, ve lo spieghiamo di seguito.

Come incrementare il bonus danno del 200% e del 300% contro i nemici stremati

Per raggiungere questo obiettivo vi conviene affrontare un nemico che sappia assorbire molti danni e che non esca rapidamente dallo stato di Stremo. Il candidato ideale è senza dubbio Chocobo Ciccio, nemico che potete affrontare nelle missioni VR di Chadley.

Vi consigliamo di affrontarlo con tre personaggi, a partire dal Capitolo 14. Se vi rendete conto che i vostri attacchi sono troppo potenti e rischiano di mandare il nemico a tappeto troppo in fretta, equipaggiate delle armi che infliggono meno danni (a tal proposito, sulle nostre pagine trovate la guida alle armi di Final Fantasy 7 Remake).

Per ottenere il bonus danno del 200% e del 300% è fondamentale equipaggiare Tifa con la Materia Stremante. Una volta iniziato il combattimento contro Chocobo Ciccio, attaccatelo con le abilità a vostra disposizione per fare aumentare la sua barra stremante. Quando la barra stremante è a un passo dal riempirsi, assicuratevi che Tifa abbia entrambe le barre ATB piene, prendete il suo controllo e attivate due volte di fila l'abilità Arte Segreta. Dopodiché sfruttate gli attacchi degli altri due personaggi per mandare Chocobo Ciccio in stato Stremo.

Dopo che Chocobo Ciccio si trova in stato di Stremo, prendete il controllo di Tifa e premete ripetutamente Triangolo per scatenare i suoi attacchi potenziati Ira Marziale e Frenesia Guerriera. Continuate ad attaccare con Triangolo, riattivate subito Arte Segreta ogni volta che la barra ATB si ricarica, per poi continuare colpire ancora con Triangolo.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, alternando l'uso di questi attacchi e abilità di Tifa aumenterete esponenzialmente il bonus di danno, fino a raggiungere un incremento del 300%. Se questa tecnica non dovesse bastarvi per arrivare al 300%, potete darvi una spinta in più usando anche Verdetto Raggiante di Aerith.

Voi ci siete riusciti? A proposito delle battaglie VR di Chadley, ricordiamo che completando queste missioni è possibile sbloccate tutte le invocazioni Esper di Final Fantasy 7 Remake.