Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare tutti i costumi di Aerith

Se avete già ottenuto ogni singolo costume di Tifa in Final Fantasy 7 Remake e volete sapere cosa fare per sbloccare anche i tre abiti di Aerith, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno ad accaparrarvi gli oggetti utili a ricevere il trofeo d'argento chiamato "Ambizione sartoriale".

Se per gli abiti di Tifa il Capitolo 3 gioca un ruolo centrale, per quelli di Aerith bisogna compiere azioni specifiche nel corso del Capitolo 8. Ad influire sull'abito che il personaggio indosserà nel Capitolo 9 è il quantitativo di missioni secondarie portate a compimento nel corso del precedente capitolo della storia. Non completando alcuna quest secondaria farete in modo che Aerith indossi l'abito rosa semplice (quello con le spalle scoperte) e, come visto per l'abito Classico di Tifa, si tratta della scelta migliore da prendere nelle run successive. Per ottenere l'abito rosa con le spalle coperte bisogna completare il 50% delle missioni secondarie (ne sono sei in totale), invece il lungo vestito rosso richiede il completamento di tutte le quest. Se siete indecisi su quale sbloccare per primo, vi suggeriamo di dare un occhio all'immagine che trovate in calce alla notizia, che permette di farsi un'idea di ognuno dei tre abiti.

