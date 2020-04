Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare tutti i costumi di Cloud

Se avete già letto le nostre guide su come ricevere tutti i costumi di Aerith in Final Fantasy 7 Remake, ora è giunto il turno di Cloud, terzo ed ultimo personaggio del quale dovremo occuparci per ottenere ricevere il trofeo d'argento intitolato "Ambizione sartoriale".

A differenza di quanto visto con Aerith, i cui abiti possono essere sbloccati in base al numero di missioni secondarie completate in un capitolo della storia, in questo caso c'è bisogno di portare a termine quest specifiche del Capitolo 9 per ricevere un singolo costume. Per fare in modo che Cloud indossi l'abito blu e nero vanno completate le seguenti missioni secondarie: The Party Never Stops, A Dynamite Body e Burning Thighs. Chi vuole invece ricevere il vestito bianco deve portare a compimento le quest The Price of Thievery, Shears’ Counterattack e Burning Thighs. Se non completate nessuna quest secondaria nel Capitolo 9, in maniera simile a ciò che abbiamo visto con Tifa ed Aerith, riceverete l'abito bianco. Il consiglio è al solito quello di scegliere uno tra i primi due abiti nella prima run e di lasciare quello bianco per la seconda, così da velocizzare il completamento del gioco.

