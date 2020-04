Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare tutti i costumi di Tifa

Se volete ottenere ogni singolo trofeo presente in Final Fantasy 7 Remake e sbloccare il tanto agognato Platino, è molto importante ottenere i nove diversi abiti di Aerith, Tifa e Cloud. Questi costumi speciali si possono ricevere esclusivamente rispettando delle specifiche condizioni in uno dei tanti capitoli.

In questa guida vi spiegheremo come fare per accedere ai tre abiti di Tifa, tutti legati ad un Discovery Event presente nel Capitolo 3. Per fare in modo che questo particolare incarico compaia sulla mappa è necessario portare a compimento ognuna delle missioni secondarie di questo capitolo e, una volta sbloccato l'evento, dirigetevi verso l'indicatore viola. Raggiunta la camera da letto vi ritroverete a parlare con Tifa, la quale vi chiederà quale tipologia di abito indossare e potrete scegliere tra: Sportivo, Esotico e Maturo. Il consiglio che possiamo darvi è quello di non selezionare Maturo nella prima run, dal momento che si tratta della scelta predefinita nel caso in cui non si dovesse affrontare l'evento, così da semplificare una delle run successive ed evitare di completare tutte le side quest del Capitolo 3.

Per sbloccare tutti e tre gli abiti è necessario quindi rigiocare i capitoli 3 e 9: fortunatamente per voi è presente nel gioco la selezione del livello di gioco e dopo aver completato l'avventura la prima volta potrete velocemente sbloccare i restanti abiti in questo modo.

