Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare il finale segreto della demo

La demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4 include un finale segreto, una breve sequenza aggiuntiva che farà gola a tutti i fan della celebre serie Jrpg di Square Enix. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo nella versione di prova del gioco.

La demo di Final Fantasy 7 Remake è ambientata durante la prima missione del gioco originale, quella che richiede di distruggere il reattore Mako 1. Facendovi strada fra i nemici, a un certo punto dovrete impostare il timer del detonatore piazzato per far saltare in aria il reattore.

A questo punto verrete messi di fronte a una scelta: impostare il timer a 20 minuti, oppure a 30 minuti. Cosa cambia? E che influenza ha questa decisione sul finale segreto della demo di Final Fantasy 7 Remake?

Cosa succede impostando il timer a 30 minuti

Impostando il timer a 30 minuti, Barret vi chiederà se questa quantità di tempo sarà sufficiente per voi. Dopodiché dovrete affrontare la boss fight con l'enorme sentinella robotica a forma di scorpione, e il timer inizierà il suo countdown solo dopo aver concluso la battaglia. A partire a questo momento, dunque, avrete a disposizione 30 minuti per fuggire dallo stabilimento prima che il reattore Mako 1 esploda (pena il game over).

Cosa succede impostando il timer a 20 minuti

Impostare il timer a 20 minuti cambierà la linea di dialogo con Barret, il quale si rivolgerà a voi compiacendosi per la scelta azzardata di impostare il timer con tempi più ristretti. Per il resto, anche in questo caso dovrete affrontare la boss fight, e solo dopo averla conclusa il timer inizierà a scorrere. Avrete solo 20 minuti di tempo per fuggire prima dell'esplosione, una quantità di tempo comunque più che sufficiente per mettersi in salvo senza troppi grattacapi.

Come sbloccare il finale segreto della demo di Final Fantasy 7 Remake

Ed eccoci arrivati al dunque: cosa bisogna fare per sbloccare il finale segreto della demo? Semplice: scegliere di impostare il timer della bomba a 20 minuti. Così facendo, durante il finale potrete assistere a una breve sequenza aggiuntiva che mostra...Sephiroth in tutta la sua aura minacciosa. Se siete curiosi di vederlo con i vostri occhi, potete guardare il filmato proposto in apertura.

A voi è piaciuta la versione di prova del Jrpg di Square Enix? Se volete conoscere il parere di Everyeye in merito, potete leggere la nostra analisi della demo di Final Fantasy 7 Remake.