Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare i Super Boss Segreti

Tra i numerosi contenuti di Final Fantasy 7 Remake c'è spazio anche per i super boss opzionali. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli tutti quanti, in modo da ottenere anche i relativi trofei/obiettivi e le ricompense previste per averli sconfitti sul campo di battaglia.

Avvertenza spoiler: di seguito non faremo nessuno spoiler sulla trama, ma per forza di cose anticiperemo l'identità dei super boss segreti in questione, spiegandovi naturalmente come sbloccarli nel gioco. Se non volete nessuna anticipazione su questi boss, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

I super boss opzionali di Final Fantasy 7 Remake sono in tutto tre: Bahamut, Molboro e il prototipo Urbis. Gli ultimi due, in particolare, vi consentiranno di sbloccare due trofei. Di seguito vi spieghiamo come sbloccarli.

Come sbloccare Bahamut

Per sbloccare la boss fight con Bahamut dovete completare tutti i dossier di ricerca di Chadley, NPC che incontrerete nei bassifondi del Settore 7. Dopo aver completato tutte le sue missioni di ricerca sbloccherete la battaglia VR finale, che vi vedrà combattere proprio contro Bahamut. Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida agli Esper di Final Fantasy 7 Remake, una volta sconfitto Bahamut otterrete in ricompensa la sua Materia di Invocazione.

Come sbloccare Molboro

A differenza di molti altri mostri, il Molboro può essere affrontato solo nella modalità Difficile di Final Fantasy 7 Remake, modalità che verrà sbloccata dopo aver completato l'avventura principale per la prima volta. Dopo aver portato a termine la campagna, dunque, non vi resta che rigiocare il Capitolo 17 al livello di difficoltà Difficile e andare al simulatore di combattimento VR. Dal simulatore di combattimento dovrete affrontare una sfida a 6 stelle usando una squadra di 3 membri contro i Mostri della Leggenda: questa sfida è composta da 5 round e vi metterà di fronte a Molboro proprio nell'ultimo incontro. Sconfiggendo Molboro sbloccherete il trofeo Intervento antigas.

Come sbloccare progetto Urbis

Sbloccare il super boss segreto progetto Urbis è un'impresa decisamente impegnativa. Per farlo dovrete giocare di nuovo l'avventura in modalità Difficile, completare tutte le sfide colosseo di Corneo, tutte e 13 le sfide del simulatore di combattimento Shinra, e tutte e 20 le missioni di ricerca di Chadley. Dopo aver fatto tutto ciò, Chadley avrà nuove sfide in modalità difficile disponibili per i giocatori. Nella sfida finale dovrete affrontare cinque round estenuanti costituiti da Shiva, Chocobo Ciccio, Leviatano, Bahamut e infine il progetto Urbis.

Sconfiggere questo boss sarà decisamente impegnativo, e vi ricompenserà con il trofeo oro Sabotaggio estremo. Se volete prepararvi al meglio per affrontarlo, potrebbe tornarvi utile consultare la nostra guida alle armi e alle abilità di Final Fantasy 7 Remake.