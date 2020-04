Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare Tramonto degli Dei e Barra Limite sempre piena

Dopo avervi mostrato come ottenere tutte le armi e le abilità di Final Fantasy 7 Remake, in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare il Tramonto degli Dei, un potentissimo accessorio che permette di caricare costantemente la Barra Limite.

Una volta indossato, il Tramonto degli Dei permette di entrare in battaglia con la Barra Limite sempre piena. Inoltre, la Barra Limite verrà caricata costantemente nel corso dei combattimenti, in modo da averla sempre a disposizione. Come è facile immaginare, questo strumento può essere di grande aiuto per affrontare le sfide più impegnative, soprattutto nella modalità difficile di Final Fantasy 7 Remake. Vediamo insieme come sbloccarlo.

Come sbloccare il Tramonto degli Dei in Final Fantasy 7 Remake

Di seguito elenchiamo passo dopo passo le attività da completare per sbloccare e ottenere il Tramonto degli Dei in Final Fantasy 7 Remake:

Portate a termine tutte le sfide del Colosseo di Corneo dei Capitoli 9 e 14

Nel Capitolo 16, completate tutte le sfide del simulatore VR nel quartier generale della Shinra.

Portate a termine l'avventura per sbloccare il livello di difficoltà Difficile.

Rigiocate il Capitolo 17 in modalità Difficile, raggiungete il quartier generale della Shinra e avanzate fino a incontrare Chadley. Completate le sue sfide.

Chadley avrà nuove sfide in modalità difficile disponibili per i giocatori. Nella sfida finale dovrete affrontare cinque round estenuanti contro Shiva, Chocobo Ciccio, Leviatano, Bahamut e il boss segreto Progetto Urbis.

Dopo aver sconfitto Progetto Urbis, uno dei Super Boss Segreti di Final Fantasy 7 Remake, finalmente i giocatori verranno ricompensati con il Tramonto degli Dei. Come potete vedere anche nell'immagine riportata a fondo pagina, si tratta di un oggetto indossabile che vi aiuterà a mantenere sempre carica la Barra Limite, con tutti i vantaggi che ciò comporta nei combattimenti.

Voi siete riusciti a sbloccarlo? Fatecelo sapere nei commenti.