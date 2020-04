Final Fantasy 7 Remake: come sbloccare e usare il Viaggio Rapido

Completando la missione di Final Fantasy 7 Remake che richiede di trovare i Chocobo smarriti è possibile sbloccare il viaggio rapido. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo, mostrandovi le posizioni dei Chocobo.

Per sbloccare il viaggio rapido in Final Fantasy 7 Remake, dunque, è necessario completare la missione secondaria che richiede di trovare tre Chocobo smarriti, side quest che potrete ottenere durante il Capitolo 14 nel Settore 5, parlando con l'allevatore (come potete vedere all'inizio del filmato proposto in apertura). Per aiutarvi nell'intento, di seguito vi spieghiamo come rintracciarli.

Dove trovare il Chocobo 1

Il primo Chocobo si trova nel Settore 5, all'interno di un deposito di rottami. Per raggiungere l'area e liberare l'animale dovrete affrontare alcuni combattimenti. Se avete bisogno di un riferimenti visivo per capire dove si trova esattamente il Chocobo, potete guardare il filmato a partire dal minuto 02:10.

Dove trovare il Chocobo 2

Il secondo Chocobo si trova nella supestrada collassata. Anche in questo caso, prima di liberarlo dovrete sconfiggere alcuni nemici. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video a partire dal minuto 06:00.

Dove trovare il Chocobo 3

Il terzo è ultimo Chocobo è molto facile da trovare, dato che lo incontrerete all'esterno della chiesa. Non dovrete far altro che interagire con l'animale per liberarlo e completare la missione.

Come usare il Viaggio Rapido in Final Fantasy 7 Remake

Per usare il viaggio rapido in Final Fantasy 7 Remake vi basta aprire la mappa e trovare l'icona che ricorda le piccole ali di Chocobo. Premete Triangolo su questa icona e sarete in grado di vedere le aree in cui potete viaggiare velocemente.

Una volta scelta la vostra destinazione, dovrete sborsare 300 Gil per usare il viaggio rapido e raggiungerla velocemente.

Voi siete già riusciti a sbloccare il viaggio rapido? Ne approfittiamo per ricordare che la redazione di Everyeye ha celebrato il lancio del gioco regalandovi un wallpaper 4K di Final Fantasy 7 Remake. Se invece siete curiosi di conoscere il nostro parere sul nuovo Jrpg di Square Enix, vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake.