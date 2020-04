Final Fantasy 7 Remake: come trovare tutti i gatti nella missione Amici Scomparsi

Giunti al Capitolo 3 di Final Fantasy 7 Remake, sarà per voi possibile iniziare ad esplorare la prima area di gioco e accettare una manciata di quest secondarie. Tra le missioni in questione c'è anche la richiesta della piccola Betty, una bambina in cerca di alcuni gatti scomparsi.

Dopo aver accettato la quest Amici Scomparsi parlando con la ragazzina, non dovrete far altro che andare in giro per la mappa alla ricerca di tre diversi felini. Se non volete scoprire da soli la loro posizione (è molto semplice intuirla a causa dei miagolii che si possono ascoltare quando sono nei paraggi), ecco di seguito la posizione di ognuno di loro:

Il primo gatto si può trovare proprio davanti l'ingresso del Settimo Cielo, il locale presso il quale lavora Tifa

Il secondo gatto si può trovare proseguendo verso sinistra dopo aver abbandonato il Settimo cielo: l'animale si trova al primo bivio

Per trovare l'ultimo gatto bisogna invece raggiungere l'area tra la bottega e l'appartamento di Cloud: noterete sulla mappa un indicatore verde. Parlate con la donna, la quale vi parlerà del gatto, e oltrepassate il piccolo passaggio per trovare il felino

Una volta incontrati tutti e tre i piccoli animali non dovrete far altro che tornare da Betty per ricevere la ricompensa e completare la missione.

Vi ricordiamo che il completamento di questa side quest è fondamentale per ricevere uno dei tre abiti di Tifa in Final Fantasy 7 Remake.