Final Fantasy 7 Remake: cosa sono e a cosa servono le Medaglie Moguri

Se avete già completato il primo capitolo della versione finale di Final Fantasy 7 Remake (corrispondente a quanto visto nella demo qualche settimana fa), avrete sicuramente notato che in giro per il mondo di gioco è ora possibile raccogliere degli strani oggetti chiamati "Medaglie Moguri".

Questi oggetti possono essere recuperati sia all'interno dei forzieri nascosti per le ambientazioni che visiterete nell'arco dell'avventura sia nelle casse Shinra, ovvero quelle scatole di legno o metallo che possono essere distrutte a colpi di spada da Cloud e che potrebbero contenere tanto oggetti per il recupero di Punti Magia e Punti Salute quanto Medaglie Moguri. Ma a cosa servono esattamente questi oggetti? Per ottenere una risposta bisogna andare avanti nella storia fino a raggiungere il Settore 5, luogo nel quale si può fare la conoscenza di un gruppo di bambini nel loro nascondiglio segreto. È proprio qui che si trova un ragazzino che indossa il costume ispirato alla simpatica creaturina bianca, il quale scambia volentieri medaglie in cambio di oggetti di varia natura. Tra le merci in vendita nel Negozio Moguri troviamo dell'Etere (2 medaglie), un Bastone d'argento (2 medaglie), degli Elisir (uno per 8 medaglie) e tanto altro. Vi consigliamo quindi di accumulare quante più medaglie vi è possibile per poi tornare in questa area della mappa e commerciare con il bambino.

