Final Fantasy 7 Remake: cosa ha detto realmente Nomura sul nuovo design di Tifa?

Le affermazioni sul cambio nel look di Tifa in FF7 Remake riferite da Tetsuya Nomura nell'intervista a Weekly Famitsu hanno suscitato la reazione della community, attraversando forum e siti di settore per interrogarsi sulle "nuove forme" imposte dal comitato etico di Square Enix. Ma cosa ha detto realmente Nomura?

Il sito occidentale che ha riportato la notizia per primo (o comunque quello che ne ha dato maggiore visibilità mediatica) è stato Kotaku: stando a quanto riferito dalla redazione del sito statunitense, Nomura avrebbe spiegato che "innanzitutto, poiché volevamo che Tifa avesse un corpo ben definito e con gli addominali, l'abbiamo resa più atletica. E poi, avevamo anche delle direttive dal nostro comitato etico interno tramite le quali ci è stato chiesto di rendere meno prosperosa Tifa per evitare che l'azione di gioco risultasse innaturale".

"E così per i suoi semplici indumenti della parte superiore del corpo, nel nuovo design di Tifa abbiamo deciso di farle indossare una canotta attillata e un capo nero per darle un look sportivo di una persona allenata e attenta al fitness", a poi concluso Nomura prima di dedicarsi alle novità di gameplay e alle modifiche apportate al comparto grafico.

Oltre al riferimento al comitato etico, la causa scatenante delle polemiche della community, a quanto sembra, dovrebbe essere rappresentata dall'erronea traduzione dal giapponese all'inglese della parte finale delle dichiarazioni di Nomura, riportate originariamente come "capi singoli della parte superiore del corpo" (con un'allusione più o meno esplicita al reggiseno) invece che "abbigliamento semplice della parte superiore del corpo" in cui si fa un riferimento generico ad un look sportivo. Charito questo punto, vi ricordiamo che il leggendario JRPG di Square Enix è atteso al lancio per il 3 marzo del 2020 su PS4.