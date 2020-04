Final Fantasy 7 Remake: data di consegna su Amazon.it, facciamo il punto della situazione

Avete prenotato Final Fantasy 7 su Amazon e non sapete quando riceverete il gioco? Square Enix ha anticipato la distribuzione delle copie fisiche di FF7 per fare in modo che tutti (o almeno, la maggior parte) i giocatori possano ricevere il gioco al Day One ma sembra che la questione non sia così semplice e delineata.

Final Fantasy 7 Remake uscirà venerdì 10 aprile, alcuni di coloro che hanno prenotato il gioco su Amazon Italia però lo riceveranno probabilmente il 15 aprile, ovvero dopo il weekend di Pasqua, questa almeno la data di consegna che appare a svariati clienti italiani e che abbiamo verificato dopo attente segnalazioni dei nostri lettori.

Non è escluso ovviamente che molti possano ricevere il gioco qualche giorno prima e persino al lancio, tuttavia come noto Amazon.it sta dando priorità alle spedizioni di beni di prima necessità e tra questi ovviamente non rientrano i videogiochi. Inoltre le consegne potrebbero rallentare a causa di problematiche esterne ad Amazon come difficoltà nel raggiungere rapidamente alcuni comuni a causa delle limitazioni al trasporto su strada in questo periodo di grande difficoltà.

Al momento l'unica certezza è che la data di consegna prevista sembra essere variabile dal 10 al 21 aprile, stando alle testimonianze raccolte. Vi invitiamo a riportare le vostre segnalazioni in caso di indicazioni differenti per il vostro ordine se avete testimonianze dirette in merito.