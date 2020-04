Final Fantasy 7 Remake debutta al primo posto in UK: il mercato fisico cresce ancora

Puntuale come sempre, GfK Chart-Track ha cominciato la settimana condividendo i dati di vendita dei videogiochi in formato fisico relativi al mercato del Regno Unito. A questo giro, a conquistare la prima posizione è stato - prevedibilmente - Final Fantasy 7 Remake.

Il nuovo gioco di Square Enix ha sbaragliato la concorrenza vendendo, esclusivamente su PlayStation 4, un numero di copie doppio rispetto a quello fatto registrare dalla new entry della settimana scorsa, ovvero Resident Evil 3 Remake.

Nonostante l'emergenza sanitaria e la chiusura delle attività commerciali imposte dal governo, le vendite dei videogiochi retail continuano ad aumentare, segnando un incremento del 2% rispetto alla settimana precedente. Da quando è cominciato l'isolamento nel Regno Unito, sono stati venduti 1 milione dei videogiochi. Considerando anche la settimana precedente, che ha visto il lancio di Animal Crossing: New Horizons, il totale sale a 1,5 milioni.

Secondo GamesIndustry.biz, ci troviamo dinanzi a numeri tipicamente natalizi. Evidentemente, con i negozi sono chiusi, c'è stata un'esplosione dell'e-Commerce. Il confinamento, inoltre, sta inducendo le persone ad acquistare molti più giochi del solito. Non solo i nuovi arrivati, anche titoli già disponibili come Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20, Mario Kart 8 Deluxe e Forza Horizon 4 hanno fatto registrare un aumento delle vendite.

TOP 10 UK - settimana che termina l'11 aprile

Final Fantasy 7: Remake (nuova entrata) Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Forza Horizon 4 Resident Evil 3 Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto 5 The Last of Us: Remastered

E voi, che gioco avete acquistato la settimana scorsa? Se siete indecisi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake.