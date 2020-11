Final Fantasy 7 Remake Definitive Edition su PS5: spunta un rumor ma è molto dubbio

Un leak di queste ultime ore potrebbe suggerire l'arrivo di Final Fantasy VII Remake Definitive Edition su PlayStation 5 e presumibilmente PC e Xbox Series X/S. Tutto bello, no? Peccato che la fonte sia decisamente poco affidabile.

Il presunto leak proviene da un utente anonimo su 4Chan, non proprio il massimo dell'attendibilità insomma, tanto è vero che anche nei commenti al post si sottolinea come probabilmente quanto riportato sia solamente frutto di un fake.

Stando alle informazioni diffuse, Final Fantasy VII Remake Definitive Edition sarebbe attualmente in fase di sviluppo presso un team secondario di Square Enix e non presso lo stesso studio che si è occupato del remake, presumibilmente a lavoro invece sulla Parte 2. Questa riedizione next-gen dovrebbe presentare un comparto tecnico migliorato e includere piccoli DLC simili alle espansioni dei singoli personaggi di Final Fantasy XV (disponibili anche su PS4 come download separati) e incentrata su Tifa, Barret e Aerith. Si parla anche di nuovi costumi, nuove missioni secondare e una modalità Survival a ondate.

L'autore infine conferma l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation 5 e presumibilmente PC mentre l'edizione Xbox Series X/S sarebbe ancora in forse. Square Enix avrebbe previsto anche un piano di aggiornamento a pagamento alla Definitive Edition per i possessori del gioco su PS4. Per il momento vi invitiamo a prendere tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite.