Final Fantasy 7 Remake definito come la quinta parte della 'Compilation of FFVII'

Grazie al lavoro di traduzione dal giapponese della guida Ultimania di Final Fantasy 7 Remake, che contiene degli interventi del produttore Yoshinori Kitase e del director Tetsuya Nomura, stanno emergendo in rete numerosi dettagli sulla produzione.

Oltre ad averci stuzzicato svelando la natura ambivalente della parola Remake, i due creativi hanno svelato altri interessanti aneddoti. Kitase ha confessato che stava covando l'idea di sviluppare un remake di Final Fantasy 7 da molti anni, ma c'è voluto tempo prima che potesse concretizzarla, poiché lo studio "aveva poche risorse" ed era "impegnato su altre cose".

Nomura si è poi inserito nel discorso affermando che Final Fantasy 7 Remake può essere considerato come la quinta parte della "Compilation of FFVII", una terminologia ampiamente utilizzata all'interno di Square Enix. Curiosi di conoscere l'identità degli altri quattro progetti inclusi? Eccovi accontentati: Advent Children, Before Crisis, Crisis Core e Dirge of Cerberus. Kitase e Nomura sognavano di sviluppare un vero e proprio Remake anche durante la lavorazione dei succitati progetti, ma solo quando la serie Final Fantasy ha festeggiato il 25° anniversario (nel 2012) si sono resi conti di dover cominciare a fare sul serio. Pare che la spinta definitiva sia stata data dal produttore Shinji Hashimoto, quando ha espresso la volontà di "correggere alcuni degli elementi grafici di Final Fantasy VII Advent Children", che è un film animato.

Il resto, è storia. L'annuncio è avvenuto nel 2015, lo stesso anno in cui è entrato in piena produzione, durante la conferenza Sony all'E3 di Los Angeles. Lo scorso mese ha finalmente visto la luce in esclusiva temporale (di un anno) su PlayStation 4. Adesso è cominciata l'attesa per Final Fantasy 7 Remake Parte 2, il cui completamento dovrebbe avvenire in tempi più ristretti.