Final Fantasy 7 Remake: la demo per PS4 ha una data di uscita?

L'esistenza della demo di Final Fantasy 7 Remake sembra stata provata da numerose fonti e sebbene Square Enix non abbia ancora annunciato nulla in merito, la versione dimostrativa del gioco sembra essere in arrivo nelle prossime settimane.

Secondo quanto rivelato da GameSpot, la demo sarà disponibile sul PlayStation Store dal 3 marzo 2020, giorno di lancio del gioco completo. Nella versione di prova è anche presente un link che permette di acquistare il gioco dal PlayStation Store, indizio che farebbe pensare effettivamente ad un lancio in contemporanea, a meno che il link in questione non possa essere utilizzato anche per il preordine.

Nelle scorse settimane sono trapelati numerosi contenuti della demo tra cui intro e video gameplay di Final Fantasy 7 Remake oltre a vari screenshot e informazioni su armi e personaggi contenuti nella versione di prova del gioco Square Enix. Il codice sorgente contiene inoltre anche informazioni sulla versione PC di FF7 Remake, quest'ultima mai annunciata ufficialmente, al momento sappiamo solamente che il titolo sarà disponibile solamente su PS4 fino al marzo 2021, con un'esclusiva temporale di dodici mesi.