Final Fantasy 7 Remake Demo: tema PS4 esclusivo in regalo scaricando la versione di prova

Questa mattina a sorpresa Square Enix ha pubblicato la demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4, già disponibile per il download dal PlayStation Store. Tutti coloro che scaricheranno la versione di prova entro il mese di maggio riceveranno in regalo un tema per PS4.

Sul PlayStation Store leggiamo che "un tema esclusivo sarà disponibile a partire dal 10/04/2020 per chi scarica la demo entro il giorno 11/05/2020" inoltre viene reso noto che i salvataggi della demo non potranno essere importati nel gioco completo. Per ottenere il tema basterà scaricare la versione dimostrativa entro l'11 maggio, il bonus verrà reso disponibile dal 10 aprile, data di uscita del gioc

Questa la sinossi ufficiale: "La demo di Final Fantasy VII Remake include la prima sequenza del gioco completo: lo spettacolare attentato al reattore 1. Final Fantasy VII Remake è la rivisitazione di Final Fantasy 7, gioco uscito per PlayStation nel 1997 e che rinasce grazie allo stesso team creativo di allora. Con una grafica all'avanguardia e un mix di strategia e azione, Final Fantasy VII Remake reinventa realisticamente l'avventura classica che ha entusiasmato intere generazioni grazie a una storia indimenticabile. Final Fantasy VII Remake, rivisitazione arricchita dell'originale, si divide in più parti la prima, seguita da altre in futuro, approfondisce i fatti fino alla fuga da Midgar."

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova del remake di Final Fantasy 7, il nostro Francesco Fossetti ha passato tre ore in compagnia del gioco Square Enix e ci racconta le sue impressioni.