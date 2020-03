Final Fantasy 7 Remake: il design evidenzia le conseguenze morali delle azioni in-game

La Demo di Final Fantasy 7 Remake ha permesso al pubblico di dare un primo sguardo alla produzione firmata da Square Enix e di scoprire la nuova Midgar che attende all'interno del titolo.

Rispetto al JRPG originale, la città è cambiata molto, ampliandosi e acquisendo una struttura più complessa, con quartieri ricchi di vita e di abitanti che svolgono le proprie attività quotidiane. Questa scelta non è solo estetica, ma svolge anche un'importante funzione narrativa. Hamaguchi si è recentemente espresso in merito, evidenziando come questo sia un'aggiunta in grado di far percepire meglio al pubblico le conseguenze delle azioni svolte dai personaggi in-game. "Il giocatore può vedere le conseguenze dell'esplosione del Reattore sulla città. - ha evidenziato - Vogliamo che si sentano un conflitto interiore in merito alle conseguenze delle proprie azioni. È per questo che abbiamo creato quest'area con una simile attenzione". Interessanti modifiche hanno inoltre riguardato la fase immediatamente successiva all'esplosione del Reattore.

In seguito alla pubblicazione della Demo di Final Fantasy VII Remake, parte del pubblico italiano si è lamentato di una eccessiva discrepanza tra i sottotitoli in lingua nostrana e il doppiaggio inglese. Per approfondire e fare chiarezza sull'argomento, la Redazione di Everyeye propone un video dedicato alla nascita della traduzione di un videogioco.