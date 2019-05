Final Fantasy 7 Remake: dettagli sul prezzo degli episodi e sui contenuti della demo

Emergono nuovi dettagli su Final Fantasy VII Remake: secondo alcuni leak del weekend, Square Enix avrebbe già pianificato di dividere il gioco in due episodi e pubblicare una demo poco dopo l'E3 di Los Angeles, scopriamo ora ulteriori informazioni in merito.

Secondo quanto riportato da un misterioso dipendente (anonimo) della sede californiana del publisher, i due episodi del gioco verranno venduti a 59.99 dollari l'uno, per un totale di 119 dollari in totale, esclusi eventuali DLC e Season Pass la cui esistenza non è stata in alcun modo confermata.

La fonte conferma poi il lancio di una demo giocabile di Final Fantasy 7 poco dopo l'E3 2019, quest'ultima sarà la stessa mostrata in fiera, non è chiaro se la versione di prova sarà esclusiva degli utenti PlayStation Plus oppure no, il leaker parla unicamente di "demo PlayStation Network".

Il post lanciato su Reddit è stato cancellato dal leaker ma i rumor ovviamente hanno preso rapidamente piede sul web. Ne sapremo di più martedì 11 giugno, durante la conferenza E3 di Square Enix.