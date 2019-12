Final Fantasy 7 Remake è (di nuovo) il gioco più atteso dai lettori di Famitsu!

Come da tradizione, Famitsu, noto magazine giapponese, ha chiesto al proprio pubblico di esprimere le proprie preferenze sul gioco che attendono maggiormente.

Recentemente, sono stati resi noti gli esiti del sondaggio condotto nella settimana compresa tra 5 e 11 dicembre 2019. Come già accaduto molte volte nel corso degli ultimi mesi, a guidare la classifica troviamo Final Fantasy VII Remake, attesa rivisitazione dell'iconica produzione Square Enix. Nell'ambito della campagna promozionale del titolo, la software house ha recentemente esposto in Giappone una versione a grandezza naturale della moto e della spada di Cloud in Final Fantasy VII Remake.



Al secondo posto, con parecchio di distacco, si colloca invece il misterioso Tales of Arise, nuovo capitolo della serie Tales of, atteso per un generico 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. A chiudere il podio troviamo infine Animal Crossing: New Horizons, arrivo in esclusiva su Nintendo Switch. Di seguito, potete visionare la Top-Ten integrale dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS4] Final Fantasy 7 Remake – 1.219 voti; [PS4] Tales of Arise – 728 voti; [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 607 voti; [PS4] Nioh 2 – 522 voti; [PS4] Yakuza: Like a Dragon – 504 voti; [NSW] Bayonetta 3 – 453 voti; [PS4] Cyberpunk 2077 – 429 voti; [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – 406 voti; [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 389 voti; [PS4] Trials of Mana – 353 voti;

