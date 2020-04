Final Fantasy 7 Remake, il dibattito sul finale: Kitase discute di ciò che verrà dopo

A meno di ventiquattr'ore dal lancio ufficiale della produzione Square Enix, la community sta già dibattendo in rete del finale di Final Fantasy 7 Remake, trapelato con anticipo a causa delle difficoltà di distribuzione del gioco legate all'epidemia di Coronavirus/COVID-19.

Ma non solo: anche sulle pagine di Famitsu, noto magazine nipponico, si discute già del futuro del progetto. Ricordiamo infatti che il JRPG in uscita venerdì 10 aprile è solo il primo tassello di un progetto più ampio di ricostruzione in chiave moderna di Final Fantasy 7. A contribuire al dibattito ci ha pensato il Producer del titolo, Yoshinari Kitase in persona. Vi riportiamo dunque di seguito le sue parole:

"I fan hanno atteso 23 anni per questo gioco, e sono felice del fatto che siamo finalmente riusciti ad offrirglielo. È un titolo completo che a tutti gli effetti può essere apprezzato anche in maniera autonoma, ma la sua storia è ben lontana dall'essere conclusa. Con questo primo gioco, abbiamo mostrato che c'è un grande potenziale per il futuro, e abbiamo incluso molti indizi su quello che accadrà in seguito. Non vedo l'ora di conoscere le teorie che i fan condivideranno sui social media in merito a ciò che potrebbe avvenire da ora in avanti. Manterremo i contatti con il pubblico, così da far crescere insieme questo progetto".



Già in passato, Nomura aveva anticipato ulteriori novità in cantiere, condividendo la promessa di un Final Fantasy 7 Remake 2 in grado di stupire i giocatori, al momento non sono state fornite tempistiche riguardo la pubblicazione della seconda parte, i lavori sono già in corso ma non sappiamo quando verranno completati.



Su Everyeye.it trovate anche uno speciale dedicato alle differenze tra FF7 Remake e il gioco originale, la riedizione infatti approfondisce alcuni aspetti apportando modifiche alla trama.