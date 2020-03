Final Fantasy 7 Remake: differenze tra modalità di gioco Classica, Facile e Standard

Avviando la demo di Final Fantasy 7 Remake vi verrà chiesto di selezionare la modalità di gioco fra tre diverse opzioni: Classica, Facile e Standard. Di seguito vi spieghiamo quali sono le differenze tra questi livelli di difficoltà.

Selezionare la modalità di gioco è la prima scelta da compiere nella demo di Final Fantasy 7 Remake. Per aiutarvi a fare la scelta più adatta per voi, vi spieghiamo in cosa differiscono le modalità di gioco Classica, Facile e Standard.

Modalità Classica

Spostamenti e azione base in battaglia sono automatici, permettendo al giocatore di concentrarsi sulla selezione dei comandi con X. Il livello di difficoltà dei combattimenti è uguale a quello della modalità facile.

Modalità Facile

Gli scontri sono poco impegnativi, in modo che i giocatori possano concentrarsi sulla storia senza troppi pensieri. Una buona opzione per gli utenti alle prime armi che vogliono prendere confidenza con il nuovo sistema di combattimento.

Modalità Standard

La modalità di gioco normale prevista dagli sviluppatori, nella quale i combattimenti sono impegnativi al punto giusto. Da provare almeno una volta, per farsi un'idea sull'esperienza di gioco che vuole offrire Final Fantasy 7 Remake.

Segnaliamo che la modalità di gioco della demo di Final Fantasy 7 Remake può essere cambiata in qualsiasi momento, senza nessuna ripercussione sulla storia. Per farlo basta andare nel menu principale, alla voce Sistema -> Opzioni -> Impostazioni di gioco -> Modalità.

Se può tornarvi utile per prendere la mano con le meccaniche di gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida ai controlli di Final Fantasy 7 Remake.