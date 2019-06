Final Fantasy 7 Remake: Digital Foundry confronta la demo E3 con l'originale

È servita molta pazienza, ma alla fine Final Fantasy 7 Remake è tornato a mostrarsi al recente E3 2019. Il titolo, mosso dall'Unreal Engine 4, è una vera e propria gioia per gli occhi e allo stesso tempo rispettoso del materiale originale.

La redazione di Digital Foundry ha quindi ben pensato di realizzare un'approfondita video analisi per mette a confronto la demo presente alla fiera losangelina con il classico uscito ben 22 anni or sono sulla prima PlayStation. Il passo in avanti, manco a dirlo, è considerevole, e in fondo non potrebbe essere altrimenti. In ogni caso, è davvero interessante scoprire in che maniera sono stati migliorati e aggiornati i personaggi, le ambientazioni e gli effetti originali grazie alle moderne tecnologie a disposizione.

Nel materiale video mostrato fino ad oggi, Final Fantasy 7 Remake è sempre stato mostrato alla risoluzione nativa di 1920x1080 (Full HD), ma non è escluso che all'uscita possa spingersi ancora più in alto su PlayStation 4 Pro. Secondo quanto affermato da Digital Foundry, la sensazione è quella di trovarsi dinanzi ad uno dei progetti più ambiziosi di sempre per la compagnia giapponese. La resa dei materiali, l'illuminazione e gli effetti post-processing sono gli aspetti che maggiormente colpiscono. Il fatto che Square Enix stia trattando Final Fantasy 7 Remake come un prodotto cross-gen, lascia inoltre ben sperare per un ulteriore potenziamento dell'aspetto tecnico, in vista del probabile arrivo su PlayStation 5 in futuro.

Trovate il filmato, che farà felice sia i più nostalgici che i nuovi arrivati, in cima alla notizia. PRima i salutarvi, ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è atteso su PlayStation 4 per il 4 marzo 2020 nelle edizioni Standard, Deluxe e 1st Class,.