Final Fantasy 7 Remake già disponibile in Australia, attenzione agli spoiler

Square Enix ha annunciato di < href="https://www.everyeye.it/notizie/final-fantasy-7-remake-day-one-consegne-nuovi-chiarimenti-square-enix-436473.html">aver distribuito Final Fantasy VII in Australia, Europa e Nord America in anticipo per fare in modo che il gioco raggiunga gli scaffali in tempo per il Day One, tuttavia alcuni rivenditori hanno già iniziato a vendere il gioco.

In particolare la catena EB Games in Australia ha già annunciato sui propri canali social di avere disponibili copie del gioco pronte per la vendita, nonostante l'uscita sia ancora fissata per il 10 aprile. Nelle scorse ore inoltre il preload di Final Fantasy VII è iniziato su PS4 con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, la mossa dei rivenditori potrebbe quindi essere nata di conseguenza per contrastare la "concorrenza" del digitale.

Square Enix ha confermato che la data di uscita di Final Fantasy VII Remake resta prevista per il 10 aprile in tutto il mondo ma in un periodo così delicato molti schermi sono inevitabilmente destinati a saltare. Nelle prossime ore dunque la rete potrebbe essere inondata di spoiler sul gioco con descrizioni dettagliate delle sequenze, video del finale e altri particolari, dunque prestate attenzione se non volete rovinarvi l'esperienza di FF7.