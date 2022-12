Final Fantasy 7 Rebirth: il doppiatore originale di Vincent Valentine è stato sostituito

Manca ancora un bel po' al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, attualmente previsto nel corso dell'inverno a cavallo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, e la campagna marketing di Square Enix non è ancora entrata nel vivo. Per il momento dobbiamo dunque accontentarci delle poche informazioni che di tanto in tanto spuntano in rete.

In questi giorni abbiamo ad esempio scoperto che Steve Blum, il doppiatore originale di Vincent Valentine, non è stato richiamato per interpretare il personaggio in Final Fantasy 7 Rebirth. La notizia, in realtà, non sorprende più di tanto, dal momento che Square Enix ha fatto lo stesso anche con ogni singolo personaggio di Final Fantasy 7 Remake: da Cloud a Sephiroth, nel rifacimento del 2020 sono stati tutti quanti doppiati da attori diversi da quelli impiegati in precedenza nel franchise di Final Fantasy 7. Interpellato da un fan, Blum (noto oltreoceano anche per la sua interpretazione di Spike Spiegel di Cowboy Bebop) ha difatti confermato che Square Enix ha sostituito tutti i doppiatori originali, lui incluso.

A volerla dire tutta, allo stato attuale non abbiamo alcuna certezza della presenza di Vincent Valentine in Final Fantasy 7 Rebirth, sebbene una frangia dei fan la dia per scontata e la precisazione sul recast effettuata da Blum deponga a favore del ritorno. Ex Turk dal passato misterioso, nel gioco del 1997 Vincent Valentine era un personaggio opzionale che poteva anche essere ignorato durante il playthrough. Ciononostante, qualche anno più tardi, nel 2006 per l'esattezza, è stato promosso a ruolo di protagonista in Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-, uno spin-off della serie per PlayStation 2.

Final Fantasy 7 Remake include alcuni elementi di Dirge of Cerberus, tra cui Weiss, tuttavia il ruolo di Vincent nel nuovo universo di Final Fantasy 7 è ancora tutto da scoprire, soprattutto se pensiamo che il Co-Director Motomu Toriyama ha anticipato grandi stravolgimenti alla trama originale in Rebirth.