Final Fantasy 7 Remake: quanto dovremo aspettare per i prossimi episodi?

Pur avendo finalmente annunciato la data di lancio del primo episodio di Final Fantasy VII Remake, Square-Enix ha lasciato i suoi fan con ancora molti dubbi da sciogliere.

La natura episodica di Final Fantasy VII Remake ha fatto discutere fin dall'annuncio originale del titolo risalente al 2015, e tutt'oggi non sappiamo ancora né in quante parti sarà suddivisa l'avventura di Cloud Strife, né con quale cadenza questi episodi saranno pubblicati mano a mano negli anni.

Rispondendo ad un quesito postogli dai colleghi di Game Informer.com, il producer nel progetto, Yoshinori Kitase, ha dichiarato che, per quanto i personaggi e svariati asset saranno già pronti per i prossimi capitoli del JRPG, le nuove ambientazioni ed altri elementi di gioco richiederanno grande cura e attenzione. Per questo motivo, Kitase dichiara di aspettarsi tempistiche di sviluppo "non particolarmente più brevi" rispetto a quelle rivelatesi necessarie per la realizzazione del primo episodio in arrivo il 3 marzo su PlayStation 4.

Più tardi, un rappresentante di Square-Enix ha inviato una mail di chiarificazione a Game Informer, spiegando come "Nel mentre il team di sviluppo termina il primo gioco del progetto, stiamo contemporaneamente progettando i contenuti del secondo. Considerando la mole di lavoro già svolto per il primo gioco, crediamo che lo sviluppo del secondo sarà più efficiente. In ogni caso, per ora vorremmo concentrarci sul primo capitolo".

Insomma, la stessa Square-Enix dipinge due realtà leggermente differenti, e al momento ci è difficile capire realisticamente quanto tempo dovremo aspettare per il secondo episodio. L'unico criterio a nostra disposizione per fare speculazioni è quello del tempo di sviluppo del primo episodio, ovvero tre anni abbondanti di lavoro effettivo escludendo dal conteggio il primo prototipo affidato a CyberConnect poi cancellato.