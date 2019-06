Final Fantasy 7 Remake è stato eletto miglior gioco dell'E3 2019

Anche questa volta, all'E3 2019 una serie di critici videoludici ha assegnato una serie di premi intitolati Game Critics Awards, attraverso i quali sono stati eletti i migliori titoli di ogni genere tra quelli mostrati in occasione della fiera.

Questa volta ad aver portato a casa il maggior numero di premi è stato Final Fantasy 7 Remake, il quale non solo è stato eletto miglior gioco della fiera, ma anche miglior titolo console e miglior gioco di ruolo.

Ecco di seguito i premi assegnati:

Miglior titolo della fiera: Final Fantasy VII Remake

Miglior gioco originale: The Outer Worlds

Miglior titolo console: Final Fantasy VII Remake

Miglior titolo VR/AR: Phantom: Covert Ops

Miglior gioco PC: DOOM Eternal

Miglior periferica: Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Miglior gioco d'azione: DOOM Eternal

Miglior gioco action adventure: Watch Dogs Legion

Miglior gioco di ruolo: Final Fantasy VII Remake

Miglior titolo di corse: Crash Team Racing

Miglior titolo sportivo: EFootball Pro Evolution Soccer 2020

Miglior strategico: John Wick Hex

Miglior gioco per le famiglie: Luigi’s Mansion 3

Miglior titolo multiplayer online: Call of Duty Modern Warfare

Miglior gioco indie: 12 Minutes

Miglior titolo a supporto continuo: Destiny 2

Premio speciale per la grafica: Cyberpunk 2077

Come potete vedere, nella lista c'è anche un premio speciale dedicato a Cyberpunk 2077 per il suo incredibile comparto tecnico. Nella demo mostrata a porte chiuse di Cyberpunk 2077, sono state messe in evidenza le potenzialità del Ray Tracing grazie ad una macchina particolarmente potente.

Avete già visto il set Play Arts della limited di FF7 Remake? Vi ricordiamo inoltre che lo stesso Testuya Nomura si è espresso sul design di Tifa in FF/7 Remake, criticato da alcuni fan di vecchia data.