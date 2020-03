Final Fantasy 7 Remake è entrato in fase gold: nessun rinvio promette Nomura

Se ben ricordate, l'uscita di Final Fantasy 7 Remake era inizialmente prevista per il 3 marzo. Square Enix, per consentire ai suoi sviluppatori di rifinire il gioco al meglio, ha tuttavia deciso di rinviare il lancio al 10 aprile tra la delusione dei giocatori ansiosi di mettere le proprie mani su un titolo tanto atteso.

Adesso potete dormire sonni tranquilli: Final Fantasy 7 Remake non rischia un altro posticipo, poiché è finalmente entrato in fase gold! Ciò significa che il codice completo è stato inviato agli organi preposti per le fasi di certificazione e stampa, alle quali farà seguito la distribuzione sulle piattaforme digitali e nei punti vendita. A darci la bella notizia è stato il director in persona, Tetsuya Nomura, nell'ambito di un'intervista concessa a 4Gamer. Alla domanda di un giornalista sullo stato dello sviluppo, ha risposto: "Va tutto bene adesso. Ci serviva un po' di tempo in più per alcuni miglioramenti, ma il gioco è già andato in fase gold e non ci sarà un altro rinvio".

Quella di oggi, tra l'altro, è stata una giornata davvero speciale per il gioco. Sulle nostre pagine è arrivata l'anteprima di Final Fantasy 7 Remake del nostro Francesco Fossetti, basata su una prova di ben tre ore. Dal PlayStation Store, invece, è finalmente possibile scaricare la demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4, con tanto di tema esclusivo gratis!