Final Fantasy 7 Remake: il primo capitolo è comparabile ad un episodio della serie

In una recente intervista il co-director di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, ha affermato che il gioco vanterà così tanti contenuti da poter paragonare questo primo episodio ad un qualsiasi altro titolo della serie Square Enix.

Hamaguchi ha infatti dichiarato infatti che, nonostante il gioco si concluda con la fuga da Midgar, offrirà ai giocatori una discreta quantità di contenuti, lasciando intendere la presenza di un qualche contenuto endgame:

"Per quello che riguarda gli elementi presenti negli altri Final Fantasy come l'endgame, non voglio svelare cosa troveremo in Final Fantasy 7 Remake. Se però vi aspettate dei contenuti endgame non verrete delusi."

È quindi probabile che completando l'avventura principale potremo continuare a giocare per potenziare i protagonisti e affrontare boss che richiedono una certa preparazione per essere sconfitti.

Vi ricordiamo che FF7 Remake arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 aprile 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Di recente sono anche state aperte le prenotazioni per l'artbook e la collezione di poster di Final Fantasy VII Remake, in arrivo nei prossimi mesi sullo store ufficiale Square Enix.

Sapevate che i dialoghi di Final Fantasy 7 Remake sono stati riscritti per adattarli ai "giochi moderni"?