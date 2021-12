Final Fantasy 7 Remake esce oggi su PC: countdown terminato, ma il JRPG non è disponibile

Con l'annuncio della versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade, Square Enix ha confermato l'intenzione di portare il rifacimento dell'iconico JRPG nel catalogo di Epic Games Store.

Con la conferma del 16 dicembre 2021 come data di uscita del porting, il colosso giapponese ha aperto un sito web per festeggiare la novità. Su quest'ultimo, era stato contestualmente avviato un conto alla rovescia, volto a scandire il percorso di avvicinamento a questo nuovo esordio dell'avventura di Cloud e compagni. Giunto finalmente il giorno del Day One, il countdown è anch'esso giunto al termine: tuttavia, nel momento in cui scriviamo Final Fantasy VII Remake non risulta ancora disponibile su Epic Games Store.

La pagina dedicata al gioco riporta la generica indicazione "presto disponibile", mentre né da Square Enix né da Epic Games sono giunte ulteriori delucidazioni in merito. La situazione è alquanto incerta, ma tra le possibili spiegazioni vi è la semplice ipotesi che l'orario di sblocco del contenuto sia fissato per il tardo pomeriggio. Non è raro, infatti, che dei nuovi videogiochi divengano accessibili in fasce orarie comprese tra le 17:00 e le 19:00, basti pensare al recente debutto di Halo: Infinite. In questo caso, il conto alla rovescia di Square Enix potrebbe essersi simbolicamente azzerato alla mezzanotte di quest'oggi, a indicare il raggiungimento del giorno di lancio della versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade.



Colpita da alcune polemiche legate alla scelta del prezzo di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC, Square Enix non si è per ora pronunciata in merito: non resta dunque altro da fare che attendere aggiornamenti ufficiali.