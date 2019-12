Final Fantasy 7 Remake esclusiva temporale PS4 fino al 2021, è ufficiale

Square Enix ha pubblicato la copertina aggiornata di Final Fantasy VII Remake, dalla quale emerge un dettaglio non noto in precedenza, ovvero l'esclusiva temporale del gioco su PlayStation 4 per dodici mesi.

Un piccolo adesivo posto in basso a destra riporta il logo PlayStation Exclusive, con la dicitura "Play First on PS4" sottolineando come l'esclusiva sia valida fino al 3 marzo 2021, ovvero per un periodo di dodici mesi dal lancio del gioco, in arrivo il 3 marzo 2020.

Al momento in ogni caso Square Enix non ha annunciato il supporto ad altre piattaforme ma a questo punto non possiamo escludere che il gioco sia in arrivo su una vasta gamma di sistemi come PC, Xbox One e presumibilmente console Next-Gen come PS5/Xbox Scarlett e Google Stadia.

Si tratta però solamente di speculazioni e come detto allo stato attuale il remake di Final Fantasy 7 resta confermato unicamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO. Square Enix potrebbe diffondere ulteriori dettagli sul gioco durante lo State of Play del 10 dicembre oppure al Jump Festa in programma poco prima di Natale in Giappone.