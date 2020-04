Final Fantasy 7 Remake esclusiva temporale PS4: arriverà su PC nel 2021?

Dopo una lunga e fervente attesa da parte dei fan della settima Fantasia Finale, mancano ormai pochissimi giorni alla data di uscita ufficiale di Final Fantasy 7 Remake.

Il prossimo 10 aprile, il rifacimento dell'opera firmato Square Enix approderà infatti su PlayStation 4. La console di casa Sony sarà l'unica piattaforma ad ospitare il JRPG al lancio, grazie ad un accordo di esclusività temporale. Quest'ultimo, esteso in seguito al precedente rinvio di Final Fantasy 7 Remake, si protrarrà per ben dodici mesi, andando a scadere nel corso della primavera del prossimo anno. Ma quali saranno i nuovi hardware che accoglieranno Final Fantasy 7 Remake a partire dell'aprile 2021?

Al momento, è bene evidenziarlo, non si hanno conferme ufficiali in tal senso: l'unico dettaglio certo è il periodo in cui il JRPG cesserà di essere esclusiva Sony, mentre nulla è stato detto sulle piattaforme di pubblicazione. Avventurandosi dunque con cautela nel reame delle ipotesi, il PC parrebbe essere l'opzione più probabile. Del resto, nel corso degli ultimi tempi, quest'ultimo ha accolto altre esclusive console di Sony, come Death Stranding, ma anche alcune esclusive assolute, come Horizon: Zero Dawn.



Non è tuttavia da escludere anche un possibile approdo di Final Fantasy 7 Remake su console Microsoft: il legame tra la Casa di Redmond e Square Enix è stato infatti recentemente rinsaldato dalla promessa dell'arrivo dell'intera serie di Final Fantasy su Xbox Game Pass e dall'arrivo della saga di Kingdom Hearts su Xbox One. In tal caso, viste le tempistiche, Final Fantasy 7 Remake potrebbe trovare spazio su Xbox Series X.



Al momento, tuttavia, come detto, l'unica certezza è che il JRPG cesserà di essere esclusiva Sony il prossimo aprile 2021: dove sperate possa approdare Final Fantasy 7 Remake al termine di questo periodo?