Final Fantasy 7 Remake espanderà le relazioni tra i protagonisti

Nel corso dell'ACGHK 2019 Game Show di Hong Kong, la redazione di Siliconera ha avuto modo di assistere all'intera sequenza introduttiva di Final Fantasy VII Remake - la Bombing Mission - commentata dal produttore Yoshinori Kitase.

Gran parte della sequenza è già stata mostrata a spezzoni nell'ambito dei recenti filmati ufficiali, ma i presenti hanno finalmente potuto assistere ad essa nella sua versione integrale. La struttura generale dell'area di gioco è stata ricreata in maniera fedele, ma il team di sviluppo - composti da veterani dell'opera originaria e nuove leve - ha anche aggiunto nuove sezioni e nuovi edifici per dare una rinfrescata all'area del reattore Mako.

A saltare all'occhio dei fortunati che hanno potuto assistere alla sequenza, è l'approfondimento delle relazioni personali tra i personaggi - Cloud, Barrett, Biggs, Wedge e Jessie. A seguire descriveremo alcune scene delle fasi iniziali del gioco, pertanto se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di interrompere la lettura. Ad esempio, quando scendono dal treno, Barrett è molto più ostile e scettico nei confronti di Cloud, affermando di essere intenzionato a sparargli al primo passo falso. Allo stesso tempo, Jessie è maggiormente esasperata dal comportamento diffidente di Barrett. Dopodiché, Cloud si separa dal gruppo per non farsi catturare, per poi riunirsi all'ingresso del reattore. A quel punto parte una nuova cutscene, che mostra un Biggs molto scettico sulle reali capacità del protagonista. Di tutt'altra opinione Wedge, che si mostra ben più amichevole facendogli anche il gesto del pollice su. Queste interazioni non erano così approfondite nel gioco originale.

Anche la scena dell'ascensore è stata espansa: Cloud è restio a rispondere alle domande di Jessie sul suo rapporto con Tifa, e per sua fortuna viene interrotto dall'apertura delle porte. All'interno dell'ascensore, Barrett afferma di essere in grado di sentire il mondo che piange in cerca di aiuto, a causa del sovraconsumo del Mako. Cloud, non cogliendo perfettamente il significato delle sue parole, gli consiglia di farsi vedere da un dottore. Un momento di leggerezza che contribuisce ad alleviare la tensione.

Come avete potuto vedere, pur trattandosi della sola sequenza iniziale, sono presenti molte differenze con l'opera originaria. Sarà interessante scoprire l'entità dei cambiamenti apportati al resto dell'avventura. Lo scopriremo il 3 marzo 2020, quando Final Fantasy 7 Remake verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4. Nonostante i rumor, i titolo non è al momento previsto su Xbox One.