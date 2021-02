Final Fantasy 7 Remake Ever Crisis: un leak svela la riedizione per PS5 e PS4?

A quanto pare il marchio Ever Crisis recentemente registrato da Square Enix verrà utilizzato per la riedizione di Final Fantasy VII Remake, almeno stando a quanto riportato da un misterioso insider su 4Chan e ResetERA.

Il leaker in questione ha diffuso in anticipo il (presunto) comunicato stampa che verrà pubblicato dal publisher al momento dell'annuncio, purtroppo non c'è nessuna conferma riguardo l'autenticità di quanto riportato e vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Final Fantasy VII Ever Crisis è una versione migliorata e definitiva di Final Fantasy VII Remake, tra le novità di questa riedizione su PS5 segnaliamo la Performance Mode con risoluzione 1440p, output 4K e 60fps e la Graphics Mode con supporto Ray Tracing, 30fps e risoluzione 1440p con output 4K.

Sempre su PS5 verrà aggiunto il supporto alle funzionalità del DualSense mentre altre aggiunte saranno presenti anche su PS4, tra cui due nuovi capitoli (Capitolo 8.5 All Dressed Up e il Capitolo 19), una nuova boss fight, modalità Boss Select, opzione MateriaQuick Change, Photo Mode, nuovi combattimenti in arena e trofei aggiuntivi.

Final Fantasy VII Ever Crisis uscirà il 10 aprile 2021 al prezzo do 69.99 euro, i preordini dovrebbero aprire a breve per un bonus in-game, l'arma Butterfly Edge per Cloud.

Sarà vero? Lo scopriremo presumibilmente a breve, magari durante lo State of Play di questa sera. Nel frattempo si rumoreggia del possibile arrivo di Final Fantasy 7 Remake tra i giochi PS Plus di marzo.