Final Fantasy 7 Remake: la feroce battaglia contro Abzu nel nuovo video gameplay

Dopo aver pubblicato la box art ufficiale del gioco ed una ricca galleria di screenshot inediti, Square-Enix torna a mostrare in azione il promettente Final Fantasy VII Remake con un nuovo spettacolare video gameplay.

Il filmato, riportato in cima alla notizia, ci mostra la feroce battaglia combattuta da Cloud e compagni contro il mostruoso Abzu (absodonte in italiano), colossale creatura emersa direttamente dalle fogne di Midgar. Le scene riportate ci consentono nuovamente di apprezzare il combat system basato sull'ATB di Final Fantasy VII Remake, che pur non rinunciando alla componente tattica e strategica sembra essere in grado di regalare dei momenti di assoluto impatto scenico. Nel corso del filmato, inoltre, assistiamo ad una Summon utilizzabile con Cloud, ma abbiamo anche l'occasione di osservare le potenzialità degli altri componenti del party, qui completato da Aerith e Tifa.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 a partire dal 3 marzo 2020. In occasione del Tokyo Game Show 2019, Square-Enix ha mostrato tante altre nuove porzioni del suo gioco, ed ha inoltre confermato la presenza della Classic Mode che saprà fare la gioia dei nostalgici del sistema di combattimento a turni. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy 7 Remake.