Final Fantasy 7 Remake, il finale: tutte le informazioni, analisi e considerazioni

Dopo una lunghissima attesa, che ha mantenuto gli appassionati in stato d'allerta per oltre cinque anni, Final Fantasy 7 Remake è finalmente approdato sul mercato videoludico, portando con sé non solo una resa grafica e un gameplay completamente rivisti, ma anche nuovi contenuti.

Sul fronte narrativo, il team di Square Enix ha infatti scelto di andare ad arricchire l'immaginario offerto dall'originale Final Fantasy 7 tramite diversi strumenti. Da un lato si è scelto di offrire maggiore spazio e profondità a personaggi secondari che nell'iconica produzione degli Anni Novanta non avevano avuto modo di sfoggiare tutto il proprio carisma, mentre d'altra parte si è optato per l'inserimento di alcune modifiche e variazioni dalle implicazioni potenzialmente maggiori.



Tra gli elementi che hanno più attirato l'attenzione dei giocatori che si sono approcciati al nuovo progetto Square Enix da appassionati dell'originale Final Fantasy 7 figura sicuramente il finale di Final Fantasy 7 Remake. Quest'ultimo apre infatti la strada ad interessanti prospettive future legate a ciò che potrà accadere nei prossimi capitoli volti a rivisitare il JRPG. Per discuterne in maniera approfondita, la Redazione di Evereyeye ha fatto scendere in campo i nostri Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli e Francesco "Cydonia" Cilurzo. In apertura a questa news, trovate la replica integrale dell'appuntamento, per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulla conclusione di questa prima avventura del nuovo Cloud: buona visione!