Final Fantasy 7 Remake, il finale: ne parlano Fossa, Todd e Cydonia su Twitch il 17 aprile

Molti utenti hanno ricevuto la propria copia fisica con un discreto anticipo, mentre altrettanti hanno dovuto attendere lo sblocco della versione digitale del gioco: quel che importa è che da giorni i giocatori hanno potuto tornare a immergersi tra le strade di Midgar.

Final Fantasy 7 Remake rappresenta il primo tassello di un progetto molto più ampio e ambizioso, che punta a riproporre l'immaginario dell'iconico JRPG in una chiave moderna ed ampliata. Come noto, questo primo capitolo del rifacimento dell'opera Square Enix ha introdotto alcuni elementi innovativi, offrendo una Midgar completamente ricostruita da zero, approfondendo le personalità di alcuni personaggi secondari e introducendo contenuti inediti.

Da diversi giorni, la community videoludica si è ritrovata a dibattere di quelle che potrebbero essere le implicazioni delineate dal finale proposto da Final Fantasy 7 Remake. La Redazione di Everyeye non poteva esimersi dall'offrire il proprio contributo. Per questa ragione, nel corso della giornata di domani, venerdì 17 aprile, troverete i nostri Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli e Francesco "Cydonya" Cilurzo pronti a discuterne in vostra compagnia su Canale Twitch di Everyeye. L'appuntamento è fissato per le ore 17:00, non mancate!



Per non farvi trovare impreparati ad affrontare ipotesi e speculazioni, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato proprio al finale di Final Fantasy 7 Remake, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.