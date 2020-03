Final Fantasy 7, tra remake e futuro: Kitase è pronto a lavorare al gioco per sempre!

Ad oltre vent'anni di distanza, Final Fantasy VII è pronto per un ambizioso ritorno sulla scena videoludica, con un progetto di remake a cui verrà data vita attraverso la pubblicazione di più capitoli.

La nuova versione del JRPG, come ormai noto, porterà con sé notevoli cambiamenti rispetto all'originale settima Fantasia Finale. Oltre ad un comparto tecnico completamente aggiornato, diverse modifiche hanno infatti coinvolto la struttura del combat system, andando ad affiancarsi all'ampliamento del ruolo di alcuni personaggi ed alla ristrutturazione di Midgar per rendere la città un ambiente abbastanza vasto e ricco da poter fare da cornice principale al primo capitolo di Final Fantasy VII Remake.

Un aggiornamento che Yoshinori Kitase, Producer del gioco ritiene essenziale e sul quale si è dilungato nel corso di un'intervista concessa a Gamespot. "Final Fantasy 7 è un gioco che, se semplicemente restasse fedele all'originale, sarebbe ricordato solamente come qualcosa del passato e la gente non sarebbe così coinvolta dal titolo. - ha dichiarato - Penso che per essere qualcosa che continua ad essere amato e seguito dalle future generazioni, dobbiamo continuare ad aggiornarlo come stiamo facendo ora. E tra dieci anni, o tra vent'anni, potrebbe essere necessario farlo ancora! Quindi anche se questa fosse l'unica cosa che farò per il resto della mia carriera, non ne sarò deluso".



Per ulteriori dettagli, potete visionare la nostra video intervista ai produttori di Final Fantasy 7 Remake.