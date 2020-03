Final Fantasy 7 Remake: dal gameplay alla traduzione, ne parlano Fossa e Sabaku

Nei giorni scorsi Square Enix ha pubblicato sul PlayStation Store la demo di demo di Final Fantasy 7 Remake, permettendo a tutti i giocatori in trepidante attesa di farsi un giro a Midgar prima del lancio ufficiale del gioco.

Il nostro Francesco Fossetti e Sabaku ne hanno quindi subito approfittato per parlarne in diretta sul canale Twitch di Everyeye in una sessione Q&A durante la quale hanno risposto a tutte le domande della nostra crescente comunità. Durante la trasmissione hanno ovviamente fornito tutte le loro impressioni sull'opera di ammodernamento compiuta dagli sviluppatori di Square Enix, oltre a parlare delle principali novità del gameplay soffermandosi anche sulla qualità della traduzione italiana. Se vi siete persi la diretta, non temete, in cima a questa notizia trovate la replica integrale! A tal proposito, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e a cliccare sul simbolo a forma id campanella per ricevere una notifica sui vostri dispositivi ogni volta che la nostra redazione va in onda.

Final Fantasy 7 Remake verrà pubblicato il 10 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, piattaforme sulle quali rimarrà in esclusiva temporale per un anno. Di recente gli sviluppatori ci hanno parlato di come hanno portato a nuova vita Midgar, mentre stamattina abbiamo potuto ammirare un video confronto tra la demo di Final Fantasy 7 Remake e il reveal trailer del 2015.