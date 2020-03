Final Fantasy 7 Remake in Giappone: nuovo spot TV pubblicato da Sony

Il Paese del Sol Levante è stato già protagonista della pubblicazione di numerosi spot TV dedicati a Final Fantasy 7 Remake: una selezione che ora si arricchisce di un ulteriore filmato.

Il nuovo video dedicato alla creazione videoludica di Square Enix è disponibile in quattro versioni, ognuna delle quali dedicata a un peculiare personaggio dell'universo nipponico. Tra questi ultimi possiamo trovare Masataka Kubota e Misato Morita, già apparsi in un precedente spot di Final Fantasy 7 Remake, ma anche Brown e Cony, due personaggi noti agli utilizzatori di LINE, un'App di messaggistica simile a Whatsapp, molto diffusa in Giappone. A questi si aggiungono poi Jean-Ken Johnny e Spear Rib, membri della rock band nipponica Man with a Mission e, infine, alcuni ragazzi parte del gruppo di streamer videoludici noti come Napolimens. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il nuovo spot TV di Final Fantasy VII Remake.



In attesa del fatidico mese di aprile, vi ricordiamo che il JRPG è stato protagonista di un corposo progetto di restauro, volto a rivisitarne completamente la grafica e diverse meccaniche di gameplay. Atteso in esclusiva temporale su PlayStation 4, il primo episodio di Final Fantasy 7 Remake sarà comparabile a un episodio canonico della saga per quanto riguarda la mole di contenuti.